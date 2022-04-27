Московского депутата отправили в СИЗО 27 апреля 2022 в 21:11 Размер текста - 17 + Алексея Горинова арестовали по делу о фейках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Московского депутата Алексея Горинова суд отправил в СИЗО. Парламентарий подозревается в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. «Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горинова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а, б, д“ ч.2 ст. 207.3 УК РФ, сроком до 25 июня 2022 года», — сообщили в суде. Информацию приводит РИА «Новости». Горинова задержали 26 апреля. Дома у него прошел обыск, его допросили в Следственном комитете. Позже депутату предъявили обвинение в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории Украины. По делу также проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Но она не находится в России, уточнили адвокаты. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Московского депутата Алексея Горинова суд отправил в СИЗО. Парламентарий подозревается в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. «Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горинова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а, б, д“ ч.2 ст. 207.3 УК РФ, сроком до 25 июня 2022 года», — сообщили в суде. Информацию приводит РИА «Новости». Горинова задержали 26 апреля. Дома у него прошел обыск, его допросили в Следственном комитете. Позже депутату предъявили обвинение в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории Украины. По делу также проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Но она не находится в России, уточнили адвокаты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям