Посла Аргентины вызвали в российский МИД из-за высказываний о прослушке

В МИД РФ был вызван посол Аргентины в Москве Эдуардо Феррер Виейра из-за заявлений о прослушке. Об этом сообщается на сайте министерства.
«8 сентября в МИД России был приглашен Посол Аргентины в Москве Э.И.Феррер Виейра», — говорится в сообщении. Поводом стали публичные заявления министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич о якобы причастности России к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце Буэнос-Айреса. Российская сторона решительно отвергла эти обвинения, назвав их бездоказательными и голословными.
Представители МИД России обратили внимание на то, что между двумя странами действует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Российская сторона напомнила, что любые подозрения и обвинения должны рассматриваться в рамках официальных процедур, а не на основании публичных заявлений без доказательств. В МИД также выразили сожаление по поводу нежелания Буэнос-Айреса использовать существующие двусторонние механизмы для разрешения подобных вопросов. МИД России выразил надежду на то, что аргентинское руководство в кратчайшие сроки предоставит исчерпывающие официальные разъяснения относительно высказываний министра безопасности.
