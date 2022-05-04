Аналитик: Россия столкнется с риском технического дефолта

05 мая 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

России нужно заплатить внешний долг до конца мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая, и если она этого не сделает, стране грозит технический дефолт. Однако существует возможность заплатить купоном по еврооблигациям «Россия-2026», заявил ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. «Платеж по выпуску „Россия-2036“ можно осуществить в евро, долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, а также в российских рублях. Возможность использования нацвалюты предусмотрена в случае, если РФ по независящим от нее причинам не в состоянии производить выплаты основного долга или процентах в любой из этих валют», — отметил он, слова эксперта приводит издание «Известия». Платеж по внешнему долгу России должен состояться 27 мая этого года. РФ должна заплатить 71 млрд 25 млн рублей. Ранее Россия перевела 650 миллионов долларов США по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения срока погашения долга. Таким образом, Россия смогла избежать дефолта в последний день. Российские платежи осложнены из-за западных санкций. Валютные резервы России на иностранных счетах в размере около 300 млрд долларов США были заблокированы. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозили активы Центробанка России после начала спецоперации на территории Украины. Несмотря на то, что главная цель российских войск — помощь мирному населению Донбасса, ряд стран ввел против РФ жесткие санкции, которые, помимо экономического сектора, коснулись как банков, так и многих представителей политики и бизнеса. Кроме того, в новом пакете санкций уже анонсирован запрет на российскую нефть, пишет RT. Комплекс мер включает в себя отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от межбанковской системы SWIFT, дополняет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая, и если она этого не сделает, стране грозит технический дефолт. Однако существует возможность заплатить купоном по еврооблигациям «Россия-2026», заявил ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков. «Платеж по выпуску „Россия-2036“ можно осуществить в евро, долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, а также в российских рублях. Возможность использования нацвалюты предусмотрена в случае, если РФ по независящим от нее причинам не в состоянии производить выплаты основного долга или процентах в любой из этих валют», — отметил он, слова эксперта приводит издание «Известия». Платеж по внешнему долгу России должен состояться 27 мая этого года. РФ должна заплатить 71 млрд 25 млн рублей. Ранее Россия перевела 650 миллионов долларов США по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Средства дошли до адресатов за 11 часов до истечения срока погашения долга. Таким образом, Россия смогла избежать дефолта в последний день. Российские платежи осложнены из-за западных санкций. Валютные резервы России на иностранных счетах в размере около 300 млрд долларов США были заблокированы. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозили активы Центробанка России после начала спецоперации на территории Украины. Несмотря на то, что главная цель российских войск — помощь мирному населению Донбасса, ряд стран ввел против РФ жесткие санкции, которые, помимо экономического сектора, коснулись как банков, так и многих представителей политики и бизнеса. Кроме того, в новом пакете санкций уже анонсирован запрет на российскую нефть, пишет RT. Комплекс мер включает в себя отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от межбанковской системы SWIFT, дополняет «Царьград».