Росгвардия ликвидировала лидера ячейки теробороны Украины

Сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии.
«Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — сообщается на сайте.
Ранее в Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.
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Сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии. «Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — сообщается на сайте. Ранее в Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.