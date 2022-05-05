Росгвардия ликвидировала лидера ячейки теробороны Украины

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Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии.

«Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — сообщается на сайте.

Ранее в Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.

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Сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии. «Во время разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», — сообщается на сайте. Ранее в Харьковской области росгвардейцы обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Как объяснил глава государства, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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