Путин: РФ не дали шанса на мирное решение конфликта в Донбассе

Владимир Путин подчеркнул, что российские военные действуют профессионально Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У России не было шанса, чтобы уладить конфликт на Донбассе, который происходит с 2014 года, мирно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Если бы был хоть один шанс решить этот вопрос мирными средствами — мы бы его использовали. Но нам не оставили такой возможности», — отметил он на встрече с отцом погибшего командира батальона «Спарта» Артемом Жогой, трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

Российский лидер также отметил, что специальная операция на Украине достигнет результата. В этом нет сомнений, передает телеканал 360. Путин сказал, что российские военные действуют профессионально, мужественно выполняют свой долг и героически сражаются, уточняет Life .

Боевые действия на территории Донбасса начались в апреле 2014 года. Бои шли между вооруженными силами и другими силовыми структурами Украины и сторонниками на тот момент частично признанных ДНР и ЛНР. Конфликт, в том числе с обстрелами мирных жителей ВСУ и нацбатами, продолжался в течение восьми лет. Зимой 2022 года президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а через несколько дней начал спецоперацию на территории Украины, которая, в частности, направлена на защиту мирных граждан от террора со стороны украинских войск.

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