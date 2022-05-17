Зарплаты в Тюменской области стали одними из худших в УрФО. Рейтинг

17 мая 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

В рейтинге реальных зарплат в УРФО Тюменская область заняла пятое место Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область заняла предпоследнее место в рейтинге реальных среднемесячных зарплат в УРФО. Статистику с такими данными опубликовал Тюменьстат. При этом по номинальным зарплатам регион оказался третьим из шести. Места распределились следующим образом: ХМАО на первом месте, Челябинская область на втором, третье занял ЯНАО, четвертое — Свердловская область. Тюменская область обошла только Курганскую область в списке, которая заняла шестое место. Самый высокий темп роста реальной зарплаты оказался у ХМАО. В январе—феврале 2022 года этот показатель составил 104,6% на одного работника. При этом в рейтинге номинальных зарплат Тюменская область заняла третье место. Первое и второе места заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты оказались у специалистов по добыче полезных ископаемых. Такими данными поделился Тюменьстат, который проанализировал профессии в регионе.

Тюменская область заняла предпоследнее место в рейтинге реальных среднемесячных зарплат в УРФО. Статистику с такими данными опубликовал Тюменьстат. При этом по номинальным зарплатам регион оказался третьим из шести. Места распределились следующим образом: ХМАО на первом месте, Челябинская область на втором, третье занял ЯНАО, четвертое — Свердловская область. Тюменская область обошла только Курганскую область в списке, которая заняла шестое место. Самый высокий темп роста реальной зарплаты оказался у ХМАО. В январе—феврале 2022 года этот показатель составил 104,6% на одного работника. При этом в рейтинге номинальных зарплат Тюменская область заняла третье место. Первое и второе места заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что самые высокие зарплаты оказались у специалистов по добыче полезных ископаемых. Такими данными поделился Тюменьстат, который проанализировал профессии в регионе.