В Луганске прогремели несколько взрывов

В небе над Луганском кружат военные самолеты, сообщил Максим Аль-Тури
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганске прогремели два взрыва, а над городом летают военные самолеты. Об этом сообщил военный корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури.
«В Луганске были слышны как минимум два взрыва. Над городом кружат самолеты», — написал Максим Аль-Тури в своем telegram-канале.
Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.
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