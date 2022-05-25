25 мая 2022

В Луганске прогремели несколько взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция воздушной части парада. Москва, самолеты, военные, воздушный парад
В небе над Луганском кружат военные самолеты, сообщил Максим Аль-Тури Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганске прогремели два взрыва, а над городом летают военные самолеты. Об этом сообщил военный корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури.

«В Луганске были слышны как минимум два взрыва. Над городом кружат самолеты», — написал Максим Аль-Тури в своем telegram-канале.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.

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В Луганске прогремели два взрыва, а над городом летают военные самолеты. Об этом сообщил военный корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури. «В Луганске были слышны как минимум два взрыва. Над городом кружат самолеты», — написал Максим Аль-Тури в своем telegram-канале. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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