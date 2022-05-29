Захарова обвинила Шольца в плагиате

Мария Захарова сочувствует, что до Олафа Шольца долго доходил смысл выражения «многополярный мир» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Канцлер ФРГ Олаф Шольц повторяет тезис о многополярности, полицентричности мира, однако об этом почти на каждом выступлении говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример цитаты Лаврова, начиная с 2002 года.

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального. О многополярности, полицентричности мира Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел — уже более 15 лет», — написала она в своем telegram-канале.

Таким образом Захарова раскритиковала выступление Шольца на экономическом форуме в Давосе. Там он сделал заявление, что международное сотрудничество должно развиваться.

«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

В последний раз о многополярности мира высказывался президент РФ Владимир Путин. Он назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также, по его словам, сохраняет свою актуальность системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН.