Захарова обвинила Шольца в плагиате

Канцлер ФРГ Олаф Шольц повторяет тезис о многополярности, полицентричности мира, однако об этом почти на каждом выступлении говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример цитаты Лаврова, начиная с 2002 года.
«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального. О многополярности, полицентричности мира Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел — уже более 15 лет», — написала она в своем telegram-канале.
Таким образом Захарова раскритиковала выступление Шольца на экономическом форуме в Давосе. Там он сделал заявление, что международное сотрудничество должно развиваться.
«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
В последний раз о многополярности мира высказывался президент РФ Владимир Путин. Он назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также, по его словам, сохраняет свою актуальность системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц повторяет тезис о многополярности, полицентричности мира, однако об этом почти на каждом выступлении говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в пример цитаты Лаврова, начиная с 2002 года. «Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального. О многополярности, полицентричности мира Лавров говорил и продолжает говорить каждый год в должности министра иностранных дел — уже более 15 лет», — написала она в своем telegram-канале. Таким образом Захарова раскритиковала выступление Шольца на экономическом форуме в Давосе. Там он сделал заявление, что международное сотрудничество должно развиваться. «Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда», — резюмировала официальный представитель МИД РФ. В последний раз о многополярности мира высказывался президент РФ Владимир Путин. Он назвал актуальной работу по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка». Также, по его словам, сохраняет свою актуальность системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН.