На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который контролируется вооруженными силами Украины, произошел взрыв. По данным посла ЛНР в России Родиона Мирошника, в результате произошла утечка азотной кислоты. Армия РФ освободила треть территории Северодонецка — глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео в подтверждение успехов российских военных. URA.RU приводит самые важные новости о специальной операции России на Украине к вечеру 31 мая.
- Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе нашли нескольких заблудившихся националистов. Их отправили к остальным боевикам, которые ранее сложили оружие.
- У Донецкой народной республики появился собственный флот. По словам Пушилина, под юрисдикцию ДНР перейдут часть судов, которые сейчас находятся в порту Мариуполя.
- Российская армия продолжает освобождать Северодонецк. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что под контроль военных РФ перешла треть города. После Кадыров выложил видео, которое доказывает успехи российской армии.
- Вооруженные силы Украины и националисты готовят провокацию в Северодонецке. В местных telegram-чатах распространяется информация о том, что боевики собираются захватить мирных жителей и под их прикрытием покинуть город.
- Харьковский националистический отряд «Кракен» проводит карательные рейды, в ходе которых разыскивает сторонников российской армии. Об этом сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, десятки задержанных отрядом «Кракен» не вернулись домой.
- Киев устроит США показательную истерику, если Белый дом не передаст ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признал, что ВСУ нелегко даются бои с армией РФ. Тяжелее всего ситуация для украинских военных складывается в ЛНР и ДНР.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее главной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение Луганской и Донецкой народных республик.
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