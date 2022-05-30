Кадыров представил доказательства о зачистке Северодонецка

31 мая 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

На окраинах Северодонецка также царит тишина и покой, сообщил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем telegram-канале видеозапись, которая по его мнению, опровергает сведения украинских СМИ о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. По его данным, даже на окраинах города «царит тишина и покой». «На этих кадрах мы можем видеть Северодонецк, который, по заверениям украинских СМИ, якобы находится под контролем ВСУ. Наши ребята провели целый день в поисках хотя бы одного представителя украинской армии. К несчастью, поиски не увенчались успехом. Даже на окраинах Северодонецка царит тишина и покой. Люди понемногу выходят на улицы, жизнь возвращается в мирное русло. А нациков, бандеровцев и шайтанов и след простыл», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что жители города встречают российских военнослужащих «с распростертыми объятиями». Политик уверен, что это основной замысел спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что украинская пропаганда ведет активную работу по дискредитации чеченских бойцов, участвующих в специальной операции. Там всеми доступными приемами пытаются дискредитировать успехи чеченских спецподразделений по освобождению Северодонецка, сообщал Кадыров. Глава Чечни рассказал об освобождении Северодонецка 29 мая. Он заявил, что город находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса. Позже он отчитался о зачистке Северодонецка на 85%. Помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов доложил, что в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем telegram-канале видеозапись, которая по его мнению, опровергает сведения украинских СМИ о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ. По его данным, даже на окраинах города «царит тишина и покой». «На этих кадрах мы можем видеть Северодонецк, который, по заверениям украинских СМИ, якобы находится под контролем ВСУ. Наши ребята провели целый день в поисках хотя бы одного представителя украинской армии. К несчастью, поиски не увенчались успехом. Даже на окраинах Северодонецка царит тишина и покой. Люди понемногу выходят на улицы, жизнь возвращается в мирное русло. А нациков, бандеровцев и шайтанов и след простыл», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что жители города встречают российских военнослужащих «с распростертыми объятиями». Политик уверен, что это основной замысел спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что украинская пропаганда ведет активную работу по дискредитации чеченских бойцов, участвующих в специальной операции. Там всеми доступными приемами пытаются дискредитировать успехи чеченских спецподразделений по освобождению Северодонецка, сообщал Кадыров. Глава Чечни рассказал об освобождении Северодонецка 29 мая. Он заявил, что город находится под контролем российских военных, а также подразделений Донбасса. Позже он отчитался о зачистке Северодонецка на 85%. Помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов доложил, что в городе осталось зачистить 15-17% жилого сектора. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России.