ВСУ и нацбатальоны могут использовать мирных жителей для эвакуации из города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и боевики нацбатальонов могут использовать мирных жителей в качестве прикрытия для эвакуации из Северодонецка (ЛНР). Такие сообщения распространяются 31 мая в telegram-чатах, посвященных городу.

«Внимание! Экстренно! Укронацисты собираются захватить заложников на территории комбината „Азот“ в Северодонецке и под их прикрытием покинуть город, оставив на 170-м корпусе резервные силы для прикрытия отхода. Людям, находившимся на „Азоте“, нужно пытаться избежать эвакуации, перейти в другие места, там есть где спрятаться. Если у вас есть связь с людьми из Северодонецка — просьба максимально распространить!», — сообщают несколько пользователей.

Подобные сообщения были опубликованы в крупных telegram-чатах. Среди них — «Лисичанск. Северодонецк. Рубежное» (19 597 пользователей), «Поиск людей ЛНР» (602 пользователя) и еще в нескольких группах.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация страны. 27—28 мая радиоперехваты ВС РФ информировали о запросе северодонецкой группировки ВСУ на эвакуацию. Украинский гарнизон запрашивал о возможности эвакуации, но командование перенаправило запросы в Киев. Союзные войска сжимают кольцо вокруг гарнизона ВСУ, осуществляя контроль над дорогой на Артемовск. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Северодонецк зачистили уже на 85%. Российская армия контролирует треть Северодонецка, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Фото: скриншот

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