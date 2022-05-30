В Харьковской области отряд «Кракен» проводит карательные рейды

31 мая 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Минобороны рассказало о похищении людей карателями «Кракена» под Харьковом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области боевики национального подразделения «Кракен» проводят карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях. Об этом сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харьковской области боевики националистического подразделения „Кракен“, сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении», — рассказал Мизинцев на официальном сайте Минобороны РФ. По его словам, десятки задержанных не вернулись домой. Какие — либо сведения об их судьбах не известны до настоящего времени, отметил Мизинцев. Ранее сообщалось, что МИД Чили начал поиски пропавшего на Украине журналиста Гонсало Лира Лопеса, который был похищен, подвергнут пыткам и убит отрядом «Кракен», который входит в состав нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Эту информацию подтвердил украинский националист Сергей «Боцман» Коротких, сообщив об этом в Twitter. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Харьковской области боевики национального подразделения «Кракен» проводят карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях. Об этом сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Харьковской области боевики националистического подразделения „Кракен“, сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении», — рассказал Мизинцев на официальном сайте Минобороны РФ. По его словам, десятки задержанных не вернулись домой. Какие — либо сведения об их судьбах не известны до настоящего времени, отметил Мизинцев. Ранее сообщалось, что МИД Чили начал поиски пропавшего на Украине журналиста Гонсало Лира Лопеса, который был похищен, подвергнут пыткам и убит отрядом «Кракен», который входит в состав нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), при участии Службы безопасности Украины (СБУ). Эту информацию подтвердил украинский националист Сергей «Боцман» Коротких, сообщив об этом в Twitter. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.