В СНБО Украины признали, что ВСУ тяжело бороться с Россией

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Официальный сайт президента Украины, украинская армия, украинские солдаты
ВСУ трудно даются боевые действия в ходе спецоперации, заявили в СНБО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинской армии тяжело даются бои с Вооруженными силами России в ходе спецоперации РФ. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться», — сказал Данилов в интервью агентству «Укринформ» (заблокировано в РФ).

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

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Украинской армии тяжело даются бои с Вооруженными силами России в ходе спецоперации РФ. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться», — сказал Данилов в интервью агентству «Укринформ» (заблокировано в РФ). Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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