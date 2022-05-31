В СНБО Украины признали, что ВСУ тяжело бороться с Россией

31 мая 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

ВСУ трудно даются боевые действия в ходе спецоперации, заявили в СНБО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинской армии тяжело даются бои с Вооруженными силами России в ходе спецоперации РФ. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться», — сказал Данилов в интервью агентству «Укринформ» (заблокировано в РФ). Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украинской армии тяжело даются бои с Вооруженными силами России в ходе спецоперации РФ. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться», — сказал Данилов в интервью агентству «Укринформ» (заблокировано в РФ). Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам.