The Hill: у России есть секретное оружие против Запада

08 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Без поставок российских удобрений в мире может возникнуть дефицит продовольствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У России есть скрытый инструмент влияния на Украину и глобальные продовольственные поставки — квоты на экспорт удобрений. Об этом пишет издание The Hill. По его данным, ограничение экспорта может подстегнуть рост цен на продукты питания и нанести ущерб урожаям по всему миру в 2023 году. «Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции. Именно поэтому мы говорим, что в следующем году у нас могут возникнуть проблемы с наличием продовольственных товаров и с доступом к ним», — приводит The Hill слова ведущего экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. Издание отмечает, что экспорту удобрений из России мешают не только квоты, но и западные санкции. Из-за них многие международные организации опасаются сотрудничать с Москвой. При этом Россия является ведущим мировым экспортером почвенных добавок, содержащих азот, а также фосфорных и калийных удобрений. Из-за этого США разослали компаниям письма, что за покупку российский продукции, которая не попадает под санкции, не будет никаких наказаний. На заседании Совбеза ООН американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что ограничения преднамеренно не затрагивали продукты питания, удобрения и семена из России. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT. Запрет, в том числе, распространился на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Также были введены ограничения на вывоз удобрений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

У России есть скрытый инструмент влияния на Украину и глобальные продовольственные поставки — квоты на экспорт удобрений. Об этом пишет издание The Hill. По его данным, ограничение экспорта может подстегнуть рост цен на продукты питания и нанести ущерб урожаям по всему миру в 2023 году. «Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции. Именно поэтому мы говорим, что в следующем году у нас могут возникнуть проблемы с наличием продовольственных товаров и с доступом к ним», — приводит The Hill слова ведущего экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. Издание отмечает, что экспорту удобрений из России мешают не только квоты, но и западные санкции. Из-за них многие международные организации опасаются сотрудничать с Москвой. При этом Россия является ведущим мировым экспортером почвенных добавок, содержащих азот, а также фосфорных и калийных удобрений. Из-за этого США разослали компаниям письма, что за покупку российский продукции, которая не попадает под санкции, не будет никаких наказаний. На заседании Совбеза ООН американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что ограничения преднамеренно не затрагивали продукты питания, удобрения и семена из России. В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT. Запрет, в том числе, распространился на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Также были введены ограничения на вывоз удобрений.