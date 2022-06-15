СМИ: суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота»

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Михаилу Минаеву грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Его обвинили в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС в пресс-службу суда.

Минаев уже обжаловал решение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на пресс-службу суда, что обвиняемого заключили под стражу до 8 августа.

Месяц назад Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, сообщает RT. Его объявили в международный розыск из-за дела о мошенничестве. СМИ сообщали, что в офисе компании прошел обыск из-за заявления Панова о спецоперации РФ на Украине.

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Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Его обвинили в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС в пресс-службу суда. Минаев уже обжаловал решение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на пресс-службу суда, что обвиняемого заключили под стражу до 8 августа. Месяц назад Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, сообщает RT. Его объявили в международный розыск из-за дела о мошенничестве. СМИ сообщали, что в офисе компании прошел обыск из-за заявления Панова о спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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