СМИ: суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота»

Михаилу Минаеву грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева. Его обвинили в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС в пресс-службу суда.

Минаев уже обжаловал решение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. «Интерфакс» сообщает со ссылкой на пресс-службу суда, что обвиняемого заключили под стражу до 8 августа.

Месяц назад Хорошевский суд Москвы заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, сообщает RT. Его объявили в международный розыск из-за дела о мошенничестве. СМИ сообщали, что в офисе компании прошел обыск из-за заявления Панова о спецоперации РФ на Украине.