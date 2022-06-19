Шольц ответил на обвинения о задержках поставок оружия на Украину. «Я должен терпеть критику»

20 июня 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что Германия снабжает Украину необходимым оружием Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия доставляет на Украину необходимую военную помощь, если поставляются самые современные системы вооружения, то учитывается соответствующая подготовка бойцов ВСУ, иначе это оружие будет неэффективным. «Я осознаю, что должен терпеть критику», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы доставляем то, что необходимо, и помогаем [Киеву]», — сказал Шольц в интервью газете Münchner Merkur. Он добавил, «если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или сложные зенитные системы, солдаты также должны быть хорошо подготовлены для этого, иначе это оружие будет неэффективным. А для некоторых систем должны быть организованы соответствующие боеприпасы». Он отметил, что тот, кто думает, что военное оружие доступно, как автомобили в дилерских центрах, то сильно ошибается. Политик подчеркнул, «я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя от уравновешенного курса». Он отметил, что избран гражданами ФРГ, «потому что они доверяют мне что-то делать: что я держу нервы — даже если ситуация сложная. И они могут на это положиться», резюмировал Шольц. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Шольца в бездействии по отношению к Украине. Он заявил, что «Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны, в плане поставок вооружений. Это факт». В Офисе Зеленского были недовольны новой военной помощью от НАТО. «Далеко от наших реальных нужд», сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Германия доставляет на Украину необходимую военную помощь, если поставляются самые современные системы вооружения, то учитывается соответствующая подготовка бойцов ВСУ, иначе это оружие будет неэффективным. «Я осознаю, что должен терпеть критику», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы доставляем то, что необходимо, и помогаем [Киеву]», — сказал Шольц в интервью газете Münchner Merkur. Он добавил, «если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или сложные зенитные системы, солдаты также должны быть хорошо подготовлены для этого, иначе это оружие будет неэффективным. А для некоторых систем должны быть организованы соответствующие боеприпасы». Он отметил, что тот, кто думает, что военное оружие доступно, как автомобили в дилерских центрах, то сильно ошибается. Политик подчеркнул, «я осознаю, что должен терпеть критику. Но я не позволю отговорить себя от уравновешенного курса». Он отметил, что избран гражданами ФРГ, «потому что они доверяют мне что-то делать: что я держу нервы — даже если ситуация сложная. И они могут на это положиться», резюмировал Шольц. Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Шольца в бездействии по отношению к Украине. Он заявил, что «Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны, в плане поставок вооружений. Это факт». В Офисе Зеленского были недовольны новой военной помощью от НАТО. «Далеко от наших реальных нужд», сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.