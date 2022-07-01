Нужно ли платить налог за доходы с NFT. URA.RU отвечает на вопросы читателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Савицкий сообщил, что определить источник дохода от реализации имущественных прав проблематично Фото:

В России пока что есть лишь гипотетическая возможность налогообложения с доходов, полученных в метавселенной — к примеру, с NFT. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Андрей Савицкий в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте».

«С введением в ГК РФ статьи 141.1 „О цифровых правах“ и приравнивании их к имущественным правам у налогового права появилась возможность облагать доход от реализации цифровых прав или имущественных прав. Но это лишь гипотетическая возможность, потому что на практике мы сталкиваемся с такими проблемами, как определить источник дохода от реализации имущественных прав», — объяснил Савицкий.

Савицкий отметил, что сложность у фискальных органов вызывают анонимные пользователи метавселенной, которых практически невозможно вычислить, чтобы привлечь к налогообложению, и неопределенность в идентификации стоимости, налоговой оценки самих объектов. Законодательство «о налогах и сборах» обходит пока стороной все эти детали и вопросы.

Ранее читатели URA.RU столкнулись с проблемами при попытке улететь на летний отдых. Туристов сняли с рейса несмотря на то, они купили билеты и прошли онлайн-регистрацию. Агентство в рамках проекта «Вправе знать» разбиралось, как в таком случае вернуть деньги за билет.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

В России пока что есть лишь гипотетическая возможность налогообложения с доходов, полученных в метавселенной — к примеру, с NFT. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Андрей Савицкий в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «С введением в ГК РФ статьи 141.1 „О цифровых правах“ и приравнивании их к имущественным правам у налогового права появилась возможность облагать доход от реализации цифровых прав или имущественных прав. Но это лишь гипотетическая возможность, потому что на практике мы сталкиваемся с такими проблемами, как определить источник дохода от реализации имущественных прав», — объяснил Савицкий. Савицкий отметил, что сложность у фискальных органов вызывают анонимные пользователи метавселенной, которых практически невозможно вычислить, чтобы привлечь к налогообложению, и неопределенность в идентификации стоимости, налоговой оценки самих объектов. Законодательство «о налогах и сборах» обходит пока стороной все эти детали и вопросы. Ранее читатели URA.RU столкнулись с проблемами при попытке улететь на летний отдых. Туристов сняли с рейса несмотря на то, они купили билеты и прошли онлайн-регистрацию. Агентство в рамках проекта «Вправе знать» разбиралось, как в таком случае вернуть деньги за билет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...