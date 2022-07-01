Нужно ли платить налог за доходы с NFT. URA.RU отвечает на вопросы читателей

01 июля 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Савицкий сообщил, что определить источник дохода от реализации имущественных прав проблематично Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России пока что есть лишь гипотетическая возможность налогообложения с доходов, полученных в метавселенной — к примеру, с NFT. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Андрей Савицкий в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети « ВКонтакте» . «С введением в ГК РФ статьи 141.1 „О цифровых правах“ и приравнивании их к имущественным правам у налогового права появилась возможность облагать доход от реализации цифровых прав или имущественных прав. Но это лишь гипотетическая возможность, потому что на практике мы сталкиваемся с такими проблемами, как определить источник дохода от реализации имущественных прав», — объяснил Савицкий. Савицкий отметил, что сложность у фискальных органов вызывают анонимные пользователи метавселенной, которых практически невозможно вычислить, чтобы привлечь к налогообложению, и неопределенность в идентификации стоимости, налоговой оценки самих объектов. Законодательство «о налогах и сборах» обходит пока стороной все эти детали и вопросы. Ранее читатели URA.RU столкнулись с проблемами при попытке улететь на летний отдых. Туристов сняли с рейса несмотря на то, они купили билеты и прошли онлайн-регистрацию. Агентство в рамках проекта «Вправе знать» разбиралось, как в таком случае вернуть деньги за билет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России пока что есть лишь гипотетическая возможность налогообложения с доходов, полученных в метавселенной — к примеру, с NFT. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Андрей Савицкий в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «С введением в ГК РФ статьи 141.1 „О цифровых правах“ и приравнивании их к имущественным правам у налогового права появилась возможность облагать доход от реализации цифровых прав или имущественных прав. Но это лишь гипотетическая возможность, потому что на практике мы сталкиваемся с такими проблемами, как определить источник дохода от реализации имущественных прав», — объяснил Савицкий. Савицкий отметил, что сложность у фискальных органов вызывают анонимные пользователи метавселенной, которых практически невозможно вычислить, чтобы привлечь к налогообложению, и неопределенность в идентификации стоимости, налоговой оценки самих объектов. Законодательство «о налогах и сборах» обходит пока стороной все эти детали и вопросы. Ранее читатели URA.RU столкнулись с проблемами при попытке улететь на летний отдых. Туристов сняли с рейса несмотря на то, они купили билеты и прошли онлайн-регистрацию. Агентство в рамках проекта «Вправе знать» разбиралось, как в таком случае вернуть деньги за билет.