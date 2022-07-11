В Конгрессе США обвинили Киев в нежелании воевать

11 июля 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Конгрессмен США считает, что Украина не хочет сама решать свои проблемы, надеясь на помощь Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член Конгресса США Виктория Спартц заявила о низком уровне военной подготовки Украины, а также о том, что Киев не желает воевать и хочет, чтобы Запад сделал все сам. Конгрессмен считает, что на Украина и ее жители не решают свои проблемы, а всегда хотят скинуть ответственность на кого-то другого. «И если у вас конфликт, то каждый человек в Украине, от мала до велика, должен быть его частью. Но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам — то видишь, что многие не готовы. Вы все ждете, пока Запад будет решать проблемы за вас», — сказала Спартц. Она считает, что на Украина и ее жители не решают свои проблемы, а всегда хотят скинуть ответственность на кого-то другого. Ее слова приводит Интерфакс. Ранее URA,RU сообщало, что США и их союзники, возможно, проводят тайные переговоры для окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. Также США и Канада проигнорировали просьбы Киева о санкциях против РФ. США поддержали решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Член Конгресса США Виктория Спартц заявила о низком уровне военной подготовки Украины, а также о том, что Киев не желает воевать и хочет, чтобы Запад сделал все сам. Конгрессмен считает, что на Украина и ее жители не решают свои проблемы, а всегда хотят скинуть ответственность на кого-то другого. «И если у вас конфликт, то каждый человек в Украине, от мала до велика, должен быть его частью. Но когда проезжаешь по вашим городам, когда смотришь, как ваши города готовятся к атакам — то видишь, что многие не готовы. Вы все ждете, пока Запад будет решать проблемы за вас», — сказала Спартц. Она считает, что на Украина и ее жители не решают свои проблемы, а всегда хотят скинуть ответственность на кого-то другого. Ее слова приводит Интерфакс. Ранее URA,RU сообщало, что США и их союзники, возможно, проводят тайные переговоры для окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. Также США и Канада проигнорировали просьбы Киева о санкциях против РФ. США поддержали решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».