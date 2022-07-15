Жителей Херсона будут выгонять за дискредитацию власти РФ

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Жителям Херсона запретили критиковать органы власти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителей Херсонской области начнут выдворять за пределы региона за дискредитацию российских органов власти. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области начнут привлекать к ответственности за дискредитацию органов власти РФ. Нарушителей выдворят за пределы региона», — передает ТАСС указ Владимира Сальдо.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона сообщили, что намерены провести референдум по вхождению в состав России в сентябре, пишет RT.

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Жителей Херсонской области начнут выдворять за пределы региона за дискредитацию российских органов власти. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. «В Херсонской области начнут привлекать к ответственности за дискредитацию органов власти РФ. Нарушителей выдворят за пределы региона», — передает ТАСС указ Владимира Сальдо. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона сообщили, что намерены провести референдум по вхождению в состав России в сентябре, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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