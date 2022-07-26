Турция продлила контракт по газу с РФ, чтобы не замерзнуть зимой

26 июля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Турция решила продлить соглашения по газу с РФ, Азербайджаном и Ираном, чтобы исключить проблемы зимой Фото: depositphotos.com новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти Турции надеются, что у них не возникнет проблем с газом этой зимой. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены. […] Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 миллиардов кубометров природного газа», — приводит слова Донмеза общенациональный телеканал A Haber. По его предположению, оптовые цены на природный газ на рынке вырастут. При этом Фатих Донмез уточнил, что в прошлом году Турция уже сталкивалась с ростом цен на топливо и власти решили эту проблему. Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Турецкий эксперт Левент Йылмаз считает, что Турция может сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза по имеющимся трубопроводам.

Власти Турции надеются, что у них не возникнет проблем с газом этой зимой. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены. […] Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 миллиардов кубометров природного газа», — приводит слова Донмеза общенациональный телеканал A Haber. По его предположению, оптовые цены на природный газ на рынке вырастут. При этом Фатих Донмез уточнил, что в прошлом году Турция уже сталкивалась с ростом цен на топливо и власти решили эту проблему. Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Турецкий эксперт Левент Йылмаз считает, что Турция может сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза по имеющимся трубопроводам.