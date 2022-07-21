В Турции придумали, как обогатиться за счет российского газа

22 июля 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Турция сможет перепродавать газ из РФ, если Бельгия введет на него ограничения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Бельгия запретит ЕС покупать топливо у России. Об этом заявил турецкий эксперт Левент Йылмаз. «В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал он в колонке для YeniSafak. По его словам, в этом случае России и Турции необходимо заключить соглашение, чтобы у Анкары была возможность перепродавать, приобретенный у РФ газ в другие страны. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока Евросоюз не собирается вводить запрет на поставки российского природного газа, так как в настоящее время не существует замены для топлива из РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Бельгия запретит ЕС покупать топливо у России. Об этом заявил турецкий эксперт Левент Йылмаз. «В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал он в колонке для YeniSafak. По его словам, в этом случае России и Турции необходимо заключить соглашение, чтобы у Анкары была возможность перепродавать, приобретенный у РФ газ в другие страны. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока Евросоюз не собирается вводить запрет на поставки российского природного газа, так как в настоящее время не существует замены для топлива из РФ.