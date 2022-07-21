21 июля 2022

В Турции придумали, как обогатиться за счет российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция сможет перепродавать газ из РФ, если Бельгия введет на него ограничения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Бельгия запретит ЕС покупать топливо у России. Об этом заявил турецкий эксперт Левент Йылмаз.

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал он в колонке для YeniSafak. По его словам, в этом случае России и Турции необходимо заключить соглашение, чтобы у Анкары была возможность перепродавать, приобретенный у РФ газ в другие страны.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока Евросоюз не собирается вводить запрет на поставки российского природного газа, так как в настоящее время не существует замены для топлива из РФ.

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Турция сможет перепродавать российский газ в страны Евросоюза, если Бельгия запретит ЕС покупать топливо у России. Об этом заявил турецкий эксперт Левент Йылмаз. «В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», — написал он в колонке для YeniSafak. По его словам, в этом случае России и Турции необходимо заключить соглашение, чтобы у Анкары была возможность перепродавать, приобретенный у РФ газ в другие страны. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока Евросоюз не собирается вводить запрет на поставки российского природного газа, так как в настоящее время не существует замены для топлива из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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