Onet: Польша начала борьбу с Брюсселем за место лидера в ЕС

Польша борется против Брюсселя за место лидера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Польши борется против Брюсселя за место лидера на мировой арене. Об этом пишет польский журнал Wiadomosci.

Лидер политической партии в Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в одном из интервью еженедельнику Sieci дал интервью, в котором резко отозвался об отношениях с Брюсселем. «Нам некуда возвращаться. Мы проявили максимальную добрую волю, пошли на компромиссы, но, как видите, дело не в этом. Если мы выиграем, нам придется по-новому выстраивать отношения с Евросоюзом», — сказал он.

Качиньский отметил, что в настоящий момент у Польши нет причин выполнять свои обязательства перед Евросоюзом, потому что Еврокомиссия разорвала контракты с польским правительством. Это является неприятным фактором для ЕС, ведь Польша в настоящий момент является одной из крупных стран Евросоюза с крупной армией.

Польша превратилась в центрального партнера политики безопасности США в Европе, уточнил Михал Барановский, глава американского аналитического центра German Marshall Fund (GMF) в Варшаве. При этом, пишет издание, в партии уверены, что в Брюсселе хотят добиться смены власти в Польше, так как считают партию Качиньского опасным врагом для ЕС.

Ранее URA.RU писало, что правящая партия Польши готова создать коалицию для «свержения» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщала The Guardian.