В Польше готовят коалицию для свержения главы Еврокомиссии

09 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Польша готова «воевать» с Урсулой фон дер Ляйен Фото: официальный сайт Европейской комиссии Правящая партия Польши готова создать коалицию для «свержения» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет агентство The Guardian со ссылкой на слова Генерального секретаря правящей партии Кшиштофа Соболевского. «Мы проявили максимальную добрую волю, но наши уступки ничего не дали. Теперь мы готовы направить все наши пушки на Европейскую комиссию и, если потребуется, создать коалицию для свержения ее президента. Если исполнительная власть ЕС попытается столкнуть нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить», — сказал Соболевский. Ранее в Польше ликвидировали дисциплинарную палату Верховного суда, пишет RT. В Евросоюзе назвали это «подрывом верховенства закона в Европе» и оштрафовали страну на 35 млрд евро. Польша решила пойти на уступки, но Еврокомиссия не приняла их и оставила штраф в силе.

Правящая партия Польши готова создать коалицию для «свержения» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет агентство The Guardian со ссылкой на слова Генерального секретаря правящей партии Кшиштофа Соболевского. «Мы проявили максимальную добрую волю, но наши уступки ничего не дали. Теперь мы готовы направить все наши пушки на Европейскую комиссию и, если потребуется, создать коалицию для свержения ее президента. Если исполнительная власть ЕС попытается столкнуть нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить», — сказал Соболевский. Ранее в Польше ликвидировали дисциплинарную палату Верховного суда, пишет RT. В Евросоюзе назвали это «подрывом верховенства закона в Европе» и оштрафовали страну на 35 млрд евро. Польша решила пойти на уступки, но Еврокомиссия не приняла их и оставила штраф в силе.