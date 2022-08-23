США резко изменили позицию по Украине

Правительство США перестало быть уверенным в своей победе и ослаблении России, теперь оно использует методы, исключающие возможность прямого военного вмешательства. Об этом заявил экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг в статье для американского издания The Hill.
«Бодрые кричалки Вашингтона о „полной победе“ постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом, а поставки Киеву все более высокотехнологичного оружия укрепляет страх эскалации ситуации», — написал Мэннинг.
Он отметил, что политика США в отношении конфликта на Украине стала более осторожной. Она включает в себя объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство. В отличие от Тайваня, у США нет оборонных обязательств перед Киевом.
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Правительство США перестало быть уверенным в своей победе и ослаблении России, теперь оно использует методы, исключающие возможность прямого военного вмешательства. Об этом заявил экс-директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг в статье для американского издания The Hill. «Бодрые кричалки Вашингтона о „полной победе“ постепенно сменяются суровой реальностью конфликта с менее определенным исходом, а поставки Киеву все более высокотехнологичного оружия укрепляет страх эскалации ситуации», — написал Мэннинг. Он отметил, что политика США в отношении конфликта на Украине стала более осторожной. Она включает в себя объединение союзников, предоставление военной техники, обучение личного состава, но исключает прямое военное вмешательство. В отличие от Тайваня, у США нет оборонных обязательств перед Киевом. Ранее философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский заявил, что США принимают участие в конфликте на Украине с целью ослабить Россию и убедиться в ее беспомощности. По его словам, правительство Соединенных штатов не собирается останавливать игру против России. Он считает, что Вашингтон однозначно настроены продолжать вредить России.