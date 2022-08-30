В России запатентовали уникальный инструмент для тушения пожаров

31 августа 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Ученые в РФ изобрели специальные лыжи для тушения низовых пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Российские ученые изобрели и запатентовали мобильные платформы для тушения пожаров. В основу изобретения заложены лыжи для хождения по болоту, которыми пожарные будут затаптывать небольшие низовые возгорания. Ученые в России разработали и запатентовали изобретение для тушения пожаров путем затаптывания, сообщают «Известия». «[Мобильные платформы] представляют собой две планки с загнутыми носками и пятками, каждая из которых имеет платформу для размещения и фиксации ноги в виде подковообразного крепления», — рассказал профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, безопасности жизнедеятельности и профессионального обучения Иркутского ГАУ Василий Хабардин. К уникальным лыжам снизу крепится теплостойкая пластина из резины или прорезиненной ткани, которая должна защищать ноги пожарного. Разработчики получили патент на свое изобретение сроком на 20 лет, выданный Евразийской патентной организацией.

Российские ученые изобрели и запатентовали мобильные платформы для тушения пожаров. В основу изобретения заложены лыжи для хождения по болоту, которыми пожарные будут затаптывать небольшие низовые возгорания. Ученые в России разработали и запатентовали изобретение для тушения пожаров путем затаптывания, сообщают «Известия». «[Мобильные платформы] представляют собой две планки с загнутыми носками и пятками, каждая из которых имеет платформу для размещения и фиксации ноги в виде подковообразного крепления», — рассказал профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, безопасности жизнедеятельности и профессионального обучения Иркутского ГАУ Василий Хабардин. К уникальным лыжам снизу крепится теплостойкая пластина из резины или прорезиненной ткани, которая должна защищать ноги пожарного. Разработчики получили патент на свое изобретение сроком на 20 лет, выданный Евразийской патентной организацией.