Россия потратит миллиарды на выплаты беженцам с Украины и Донбасса

Мишустин заявил, что Россия потратит миллиарды рублей на выплаты беженцам с Украины и Донбасса

02 сентября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Беженцы с Донбасса и Украины получат соцвыплаты, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Правительство РФ потратит 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в РФ. Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан.

Правительство РФ потратит 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в РФ. Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан.