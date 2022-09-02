Россия потратит миллиарды на выплаты беженцам с Украины и Донбасса

Правительство РФ потратит 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в РФ. Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан.
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Правительство РФ потратит 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам ДНР, ЛНР и Украины, экстренно выехавшим в РФ. Кабмин РФ направит в этом году 10,5 млрд рублей на социальные выплаты беженцам из Донбасса и с Украины», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан.