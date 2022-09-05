МАГАТЭ покинуло ЗАЭС, получены сведения о продаже Казахстаном оружия ВСУ: главное к 5 сентября

Миссия МАГАТЭ покинула территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинским хакерам из группы «Берегини» удалось получить документы, свидетельствующие о продаже Казахстаном оружия украинским военным, которые сражаются против России. Миссия Международного агентства по атомной энергии уехала с территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Пока на станции остаются два человека в качестве наблюдателей, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- В городе Энергодаре в Запорожской области прогремели три мощных взрыва. Сработала система противовоздушной обороны;
- Российские военные проводят расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. «Искандеры» неуязвимы для украинских систем ПВО, сообщили в Минобороны РФ;
- Президент РФ Владимир Путин сделал несколько важных заявлений о спецоперации. Он восхищен мужеством жителей ДНР и ЛНР, защищающих свои земли на передовой. Путин обвинил в происходящем в Донбассе киевский режим. Он также поручил правительству РФ проработать вопрос о предоставлении отпуска добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине;
- Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на информацию о том, что с 1 октября на Украине будут ставить на воинский учет военнообязанных женщин. Это коснется даже беременных и женщин с малолетними детьми. Володин предупредил, что им нужно покинуть Украину, пока их не отправили на фронт.
О вынужденной спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация территории, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.
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