04 сентября 2022

В Энергодаре прогремели три мощных взрыва, сработала ПВО

ТАСС: в Энергодаре прогремели три мощных взрыва, сработала ПВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
В Энергодаре спокойная обстановка, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энергодаре Запорожской области прогремели три мощных взрыва. По предварительной информации, сработала ПВО, сообщает ТАСС.

«Три сильных взрыва прогремели в городе Энергодаре в Запорожской области, предварительно, сработала ПВО. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что обстановка на улице спокойная, там действует комендантский час.

Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре с помощью беспилотников с подвесными боеприпасами, но российским средствам РЭБ удалось блокировать их, передает RT. Также украинская армия атаковала ЗАЭС артиллерией, один из снарядов попал в энергоблок, но он был в нерабочем состоянии, сообщает «Национальная служба новостей». Власти города заявили, что радиационный фон не повышен. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Энергодаре Запорожской области прогремели три мощных взрыва. По предварительной информации, сработала ПВО, сообщает ТАСС. «Три сильных взрыва прогремели в городе Энергодаре в Запорожской области, предварительно, сработала ПВО. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что обстановка на улице спокойная, там действует комендантский час. Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре с помощью беспилотников с подвесными боеприпасами, но российским средствам РЭБ удалось блокировать их, передает RT. Также украинская армия атаковала ЗАЭС артиллерией, один из снарядов попал в энергоблок, но он был в нерабочем состоянии, сообщает «Национальная служба новостей». Власти города заявили, что радиационный фон не повышен. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...