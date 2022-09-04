В Энергодаре прогремели три мощных взрыва, сработала ПВО

В Энергодаре Запорожской области прогремели три мощных взрыва. По предварительной информации, сработала ПВО, сообщает ТАСС.
«Три сильных взрыва прогремели в городе Энергодаре в Запорожской области, предварительно, сработала ПВО. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что обстановка на улице спокойная, там действует комендантский час.
Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре с помощью беспилотников с подвесными боеприпасами, но российским средствам РЭБ удалось блокировать их, передает RT. Также украинская армия атаковала ЗАЭС артиллерией, один из снарядов попал в энергоблок, но он был в нерабочем состоянии, сообщает «Национальная служба новостей». Власти города заявили, что радиационный фон не повышен. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.
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В Энергодаре Запорожской области прогремели три мощных взрыва. По предварительной информации, сработала ПВО, сообщает ТАСС. «Три сильных взрыва прогремели в городе Энергодаре в Запорожской области, предварительно, сработала ПВО. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — пишет ТАСС. Издание отмечает, что обстановка на улице спокойная, там действует комендантский час. Ранее ВСУ ударили по АЭС в Энергодаре с помощью беспилотников с подвесными боеприпасами, но российским средствам РЭБ удалось блокировать их, передает RT. Также украинская армия атаковала ЗАЭС артиллерией, один из снарядов попал в энергоблок, но он был в нерабочем состоянии, сообщает «Национальная служба новостей». Власти города заявили, что радиационный фон не повышен. Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.