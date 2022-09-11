Байден принял приглашение на похороны королевы Елизаветы II

12 сентября 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Джо Байден лично приедет на похороны королевы Елизаветы II Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Президент США Джо Байден принял официальное приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня утром президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября», — говорится в сообщении администрации президента США. Отмечается, что Джо Байден поедет на похороны в сопровождении первой леди Джилл Байден. Елизавета II умерла 8 сентября в замке в Балморале. В связи с этим в Великобритании начался национальный траур. Королевский трон занял принц Чарльз, который взял себе новое имя Карл III. Он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Похороны Елизаветы II запланированы на 19 сентября. В Кремле заявили, что пока не определено, кто станет представителем РФ на похоронах.

Президент США Джо Байден принял официальное приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня утром президент Байден официально принял приглашение посетить государственные похороны Ее Величества королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября», — говорится в сообщении администрации президента США. Отмечается, что Джо Байден поедет на похороны в сопровождении первой леди Джилл Байден. Елизавета II умерла 8 сентября в замке в Балморале. В связи с этим в Великобритании начался национальный траур. Королевский трон занял принц Чарльз, который взял себе новое имя Карл III. Он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Похороны Елизаветы II запланированы на 19 сентября. В Кремле заявили, что пока не определено, кто станет представителем РФ на похоронах.