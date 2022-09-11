11 сентября 2022

РИА «Новости»: в Херсоне прогремела серия мощных взрывов

РИА «Новости»: в Херсоне прогремела серия взрывов
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Виды Херсона. Херсон, херсон
В Херсоне прогремела серия мощных взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне прогремело минимум пять мощных взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны. Однако отмечается, что в ночном небе над Херсоном не видно следов ракет, но было слышно минимум пять мощных взрывов.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.

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В Херсоне прогремело минимум пять мощных взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны. Однако отмечается, что в ночном небе над Херсоном не видно следов ракет, но было слышно минимум пять мощных взрывов. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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