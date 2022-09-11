РИА «Новости»: в Херсоне прогремела серия мощных взрывов

В Херсоне прогремела серия мощных взрывов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне прогремело минимум пять мощных взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны. Однако отмечается, что в ночном небе над Херсоном не видно следов ракет, но было слышно минимум пять мощных взрывов.
На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.
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