Посол РФ: недружественные страны устроили демарш на конференции ООН

01 октября 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Во время конференции ООН 50 стран устроили демарш из-за приглашения РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 50 недружественных России стран устроили демарш (дипломатическое выступление одного государства перед правительством другого прим. ред. URA.RU) связанное с приглашением РФ на конференцию ЮНЕСКО. Об этом рассказал посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. Данное событие произошло во время закрытия всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. «Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал российский дипломат. Конференция Mondiacult-2022 прошла 28—30 сентября в Мехико, сообщает МК. RU . По итогу, консенсусом итоговая декларация конференции, пишет RT. Недружественное отношение стран Запада к России связано со спецоперацией РФ на Украине. В настоящий момент, в отношении российской стороны вводятся санкции.

Около 50 недружественных России стран устроили демарш (дипломатическое выступление одного государства перед правительством другого прим. ред. URA.RU) связанное с приглашением РФ на конференцию ЮНЕСКО. Об этом рассказал посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. Данное событие произошло во время закрытия всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. «Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал российский дипломат. Конференция Mondiacult-2022 прошла 28—30 сентября в Мехико, сообщает МК.RU. По итогу, консенсусом итоговая декларация конференции, пишет RT. Недружественное отношение стран Запада к России связано со спецоперацией РФ на Украине. В настоящий момент, в отношении российской стороны вводятся санкции.