30 сентября 2022

Посол РФ: недружественные страны устроили демарш на конференции ООН

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Официальный сайт президента Украины, оон
Во время конференции ООН 50 стран устроили демарш из-за приглашения РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 50 недружественных России стран устроили демарш (дипломатическое выступление одного государства перед правительством другого прим. ред. URA.RU) связанное с приглашением РФ на конференцию ЮНЕСКО. Об этом рассказал посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. Данное событие произошло во время закрытия всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико.

«Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал российский дипломат.

Конференция Mondiacult-2022 прошла 28—30 сентября в Мехико, сообщает МК.RU. По итогу, консенсусом итоговая декларация конференции, пишет RT.

Недружественное отношение стран Запада к России связано со спецоперацией РФ на Украине. В настоящий момент, в отношении российской стороны вводятся санкции.

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Около 50 недружественных России стран устроили демарш (дипломатическое выступление одного государства перед правительством другого прим. ред. URA.RU) связанное с приглашением РФ на конференцию ЮНЕСКО. Об этом рассказал посол РФ в Мексике Виктор Коронелли. Данное событие произошло во время закрытия всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико. «Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей недружественных стран», — рассказал российский дипломат. Конференция Mondiacult-2022 прошла 28—30 сентября в Мехико, сообщает МК.RU. По итогу, консенсусом итоговая декларация конференции, пишет RT. Недружественное отношение стран Запада к России связано со спецоперацией РФ на Украине. В настоящий момент, в отношении российской стороны вводятся санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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