В Киеве объявили почасовое отключение электроэнергии

11 октября 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

ДТЭК пообещал ограничивать потребление электроэнергии «до стабилизации ситуации» Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Киеве вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК. «Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался определенный дефицит энергомощности. Чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК „Укрэнерго“ с 11:20 ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попала значительная часть промышленных и бытовых клиентов Киева», — говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК. Компания пообещала и дальше частично ограничивать потребление электроэнергии «до стабилизации ситуации». ДТЭК также обратилась к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы в вечернее время. В случае необходимости стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники следует включать в ночные часы, поясняют авторы. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что эти обстрелы были самим масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции.

В Киеве вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК. «Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался определенный дефицит энергомощности. Чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК „Укрэнерго“ с 11:20 ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попала значительная часть промышленных и бытовых клиентов Киева», — говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК. Компания пообещала и дальше частично ограничивать потребление электроэнергии «до стабилизации ситуации». ДТЭК также обратилась к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы в вечернее время. В случае необходимости стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники следует включать в ночные часы, поясняют авторы. Вооруженные силы России 10 октября нанесли массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что эти обстрелы были самим масштабным ударом по энергосистеме Украины за все время специальной операции.