Власти Белоруссии призвали к переговорам по Украине без внешнего вмешательства

Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры, заявили в МИД Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия, Украина и Белоруссия должны сами вести переговоры. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живем в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения», — сказал белорусский политик в интервью «Известиям». Так он ответил на вопрос, кто должен участвовать в переговорах из-за ситуации на Украине, кроме России.

По его словам, Белоруссия готова всячески содействовать для принятия четких мер по данному вопросу. «Мы готовы предоставить свою площадку, готовы быть медиаторами или оказать логистическое, организационное содействие», — сказал Макей.

Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки провести переговоры, но они ни к чему не привели. Позже президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с РФ из-за влияния Запада. Кроме того, он запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.