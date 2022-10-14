Президент Таджикистана пожаловался Путину на отношение к Центральной Азии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожаловался главе РФ Владимиру Путину на то, что к его государству относятся как к бывшему СССР. Об этом Рахмон заявил во время саммита «Россия — Центральная Азия».
«Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера (в лице РФ — ред. URA.RU). Мы хотим, чтобы нас уважали», — высказался глава Таджикистана, передает informburo.kz. Он заверил, что его страна не нуждается в большом количестве денег. «Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому союзу», — попросил он.
Рахмон также напомнил, что у каждого государства есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи. Он подчеркнул, что страны Центральной Азии и России являются соседями, добавив, что от этого «никуда уже не уйдешь».
Ранее Таджикистан подарил Владимиру Путину на день рождения пирамиды из дынь и арбузов. Пирамиды фруктов были выложены на площади у Константиновского дворца, где планировалось проведение неформального саммита СНГ.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожаловался главе РФ Владимиру Путину на то, что к его государству относятся как к бывшему СССР. Об этом Рахмон заявил во время саммита «Россия — Центральная Азия». «Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера (в лице РФ — ред. URA.RU). Мы хотим, чтобы нас уважали», — высказался глава Таджикистана, передает informburo.kz. Он заверил, что его страна не нуждается в большом количестве денег. «Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому союзу», — попросил он. Рахмон также напомнил, что у каждого государства есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи. Он подчеркнул, что страны Центральной Азии и России являются соседями, добавив, что от этого «никуда уже не уйдешь». Ранее Таджикистан подарил Владимиру Путину на день рождения пирамиды из дынь и арбузов. Пирамиды фруктов были выложены на площади у Константиновского дворца, где планировалось проведение неформального саммита СНГ.