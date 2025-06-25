Американцы назначили нового замглавы посольства в Москве

Новым замглавы посольства США в Москве стал дипломат с 25-летним стажем
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Дайкхаус обладает более чем 25-летним опытом работы в дипломатической службе США
Дайкхаус обладает более чем 25-летним опытом работы в дипломатической службе США Фото:

США назначили нового заместителя главы посольства в Москве. Им стал опытный американский дипломат Дуглас Дайкхаус. Об этом сообщило посольство в своем telegram-канале.

«Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии», — говорится в сообщении представительства. Дуглас Дайкхаус обладает более чем 25-летним опытом работы в дипломатической службе Соединенных Штатов.

До назначения в Москву Дайкхаус занимал пост первого заместителя директора Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента США. Также он занимал руководящие должности в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. В ходе своей дипломатической карьеры Дайкхаус работал в различных странах, включая Афганистан, Венгрию, Мексику, Хорватию и Туркменистан. В посольстве США отметили важность прихода дипломата именно сейчас, когда отношения между Россией и США остаются напряженными.

Назначение нового заместителя главы миссии совпало с предстоящими изменениями в руководстве американского посольства в Москве. Посол США Линн Трейси ранее в июне сообщила о скором завершении своей дипломатической карьеры и уходе с поста.

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США назначили нового заместителя главы посольства в Москве. Им стал опытный американский дипломат Дуглас Дайкхаус. Об этом сообщило посольство в своем telegram-канале. «Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии», — говорится в сообщении представительства. Дуглас Дайкхаус обладает более чем 25-летним опытом работы в дипломатической службе Соединенных Штатов. До назначения в Москву Дайкхаус занимал пост первого заместителя директора Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента США. Также он занимал руководящие должности в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. В ходе своей дипломатической карьеры Дайкхаус работал в различных странах, включая Афганистан, Венгрию, Мексику, Хорватию и Туркменистан. В посольстве США отметили важность прихода дипломата именно сейчас, когда отношения между Россией и США остаются напряженными. Назначение нового заместителя главы миссии совпало с предстоящими изменениями в руководстве американского посольства в Москве. Посол США Линн Трейси ранее в июне сообщила о скором завершении своей дипломатической карьеры и уходе с поста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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