Американцы назначили нового замглавы посольства в Москве

США назначили нового заместителя главы посольства в Москве. Им стал опытный американский дипломат Дуглас Дайкхаус. Об этом сообщило посольство в своем telegram-канале.
«Мы рады приветствовать Дж. Дугласа Дайкхауса в посольстве США в Москве в качестве нового заместителя главы дипмиссии», — говорится в сообщении представительства. Дуглас Дайкхаус обладает более чем 25-летним опытом работы в дипломатической службе Соединенных Штатов.
До назначения в Москву Дайкхаус занимал пост первого заместителя директора Бюро эксплуатации зарубежных зданий Госдепартамента США. Также он занимал руководящие должности в Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии. В ходе своей дипломатической карьеры Дайкхаус работал в различных странах, включая Афганистан, Венгрию, Мексику, Хорватию и Туркменистан. В посольстве США отметили важность прихода дипломата именно сейчас, когда отношения между Россией и США остаются напряженными.
Назначение нового заместителя главы миссии совпало с предстоящими изменениями в руководстве американского посольства в Москве. Посол США Линн Трейси ранее в июне сообщила о скором завершении своей дипломатической карьеры и уходе с поста.
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