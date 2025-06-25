Скончалась первый замдиректора «Россия сегодня» Галина Кожина: что о ней известно

Умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина. Уточняется, что она ушла из жизни 25 июня после тяжелой и продолжительной болезни. URA.RU собрало главные факты о жизни и карьере Галины Кожиной.
Сообщение о смерти Галины Кожиной
Журналисты сообщили, что Галина Кожина скончалась 25 июня. «После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы „Россия сегодня“ Галина Кожина. Это произошло в среду», — пишет РИА Новости. О дате и месте прощания не сообщается.
Биография Галины Кожиной
В 1982 году Галина Кожина завершила обучение в Московском полиграфическом институте. Профессиональный путь она начала в издательском подразделении и типографии газеты «Правда», после чего продолжила работу в структуре Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР. В 1987 году Кожина была назначена старшим бухгалтером управления делами Агентства печати «Новости» (АПН).
В медиагруппе «Россия сегодня» она занимала различные ответственные должности, в том числе старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.
«Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати „Новости“ (АПН). В 1987 году она пришла на работу как старший бухгалтер управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. Сорокапятилетний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов — безусловный актив нашего агентства, — пишет РИА Новости.
По данным агентства, в рамках своих обязанностей Галина Кожина занималась решением финансовых и экономических вопросов. Также она участвовала в разработке информационных проектов, способствовавших формированию положительного имиджа России на международной арене.
Награды
- Орден Почета – Указ Президента Российской Федерации № 13 от 22 января 1988 года;
- Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – Указ Президента Российской Федерации № 220 от 6 апреля 1996 года;
- Почетная грамота Президента России – Указ Президента Российской Федерации № 414 от 27 мая 2010 года.
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