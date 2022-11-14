Зеленский: Украина готова к миру

Украина готова к заключению мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Херсон, из которого российская армия ранее перебросила свои войска на левый берег Днепра. Об этом сообщает Reuters.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — заявил Зеленский в ходе беседы с ВСУ. В разговоре с украинскими военными он также сказал, что Украина «продвигается вперед».
«Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон в понедельник», — отмечало ранее агентство. Авторы ссылались на очевидцев с места событий.
Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято командующим объединенной группировкой российских войск, генералом армии России Сергеем Суровикиным для сохранения жизней военных и мирных жителей, передает RT. После этого на территорию города прибыли киевская военная администрация и СБУ.
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Украина готова к заключению мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Херсон, из которого российская армия ранее перебросила свои войска на левый берег Днепра. Об этом сообщает Reuters. «Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — заявил Зеленский в ходе беседы с ВСУ. В разговоре с украинскими военными он также сказал, что Украина «продвигается вперед». «Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон в понедельник», — отмечало ранее агентство. Авторы ссылались на очевидцев с места событий. Ранее российская армия переместила свои войска из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято командующим объединенной группировкой российских войск, генералом армии России Сергеем Суровикиным для сохранения жизней военных и мирных жителей, передает RT. После этого на территорию города прибыли киевская военная администрация и СБУ.