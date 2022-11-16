Алексей Нечаев дал старт всероссийскому бизнес-интенсиву для студентов

16 ноября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

С помощью бизнес-игры «Город 423» молодые люди активно строят свои бизнесы (фото из архива) Фото: Игорь Смердов В России дан старт новому уникальному бизнес-интенсиву для молодежи под названием «Город 423». Более 180 региональных наставников и кураторов программы молодежного предпринимательства «Я в деле» стали участниками трехдневной бизнес-игры, цель которой — научиться строить и развивать город, создавая и реализуя собственные бизнес-проекты. Теперь, освоив методику, ребята проведут такие же бизнес-интенсивы для начинающих предпринимателей своих регионов. Среди них тысячи студентов российских вузов из 62 регионов России. Программа «Я в деле» реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. А оператором нового образовательного интенсива выступил РЭУ имени Г.В. Плеханова. Интенсив «Город 423» — это уникальный симулятор жизни города, с экономикой, бизнесом и системой коммуникаций. Десятки квестов, заданий и мероприятий. Полное погружение в реальную жизнь города, где организаторы игры — городские службы и мэрия, а участники — жители. По задумке организаторов, Город 423 (423 — код ошибки «заблокировано» — прим. URA.RU) — закрытое административное образование. Сюда попадают только лучшие из лучших молодых людей, готовых стать успешными предпринимателями и стоить свою жизнь и жизнь страны. Специальным гостем премьерного бизнес-интенсива стал лидер партии «Новые люди», основатель благотворительно фонда образовательных программ «КАПИТАНЫ» Алексей Нечаев. «С помощью бизнес-игры „Город 423“ молодые люди не просто учатся, слушая теорию, а активно строят собственный город, свою территорию, свои бизнесы. Формат игры интересен тем, что дает человеку раскрыться и сделать что-то полезное и настоящее. В игре ты проживаешь те же процессы, что и в жизни, но совершать их здесь дешевле», — рассказывает Алексей Нечаев. По его мнению, предпринимательские навыки — это базовая грамотность XXI века: «Мы инициировали большую образовательную программу ликвидации предпринимательской безграмотности — „Я в деле“. В первом полугодии ее участниками стали более 3 тысяч студентов по всей России. Сейчас — уже 7 тысяч», — рассказал он URA.RU. Каждый сезон программы «Я в деле» длится пять месяцев. Ребята получают базовый пакет предпринимательских компетенций: умение создавать свои продукты, строить собственный бренд, искать рыночные востребованные услуги. Главным результатом должны стать конкретные продукты и настоящие продажи. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайте проекта явделе.рф. Фото: Игорь Смердов Фото: Игорь Смердов Фото: Игорь Смердов Фото: Игорь Смердов

В России дан старт новому уникальному бизнес-интенсиву для молодежи под названием «Город 423». Более 180 региональных наставников и кураторов программы молодежного предпринимательства «Я в деле» стали участниками трехдневной бизнес-игры, цель которой — научиться строить и развивать город, создавая и реализуя собственные бизнес-проекты. Теперь, освоив методику, ребята проведут такие же бизнес-интенсивы для начинающих предпринимателей своих регионов. Среди них тысячи студентов российских вузов из 62 регионов России. Программа «Я в деле» реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. А оператором нового образовательного интенсива выступил РЭУ имени Г.В. Плеханова. Интенсив «Город 423» — это уникальный симулятор жизни города, с экономикой, бизнесом и системой коммуникаций. Десятки квестов, заданий и мероприятий. Полное погружение в реальную жизнь города, где организаторы игры — городские службы и мэрия, а участники — жители. По задумке организаторов, Город 423 (423 — код ошибки «заблокировано» — прим. URA.RU) — закрытое административное образование. Сюда попадают только лучшие из лучших молодых людей, готовых стать успешными предпринимателями и стоить свою жизнь и жизнь страны. Специальным гостем премьерного бизнес-интенсива стал лидер партии «Новые люди», основатель благотворительно фонда образовательных программ «КАПИТАНЫ» Алексей Нечаев. «С помощью бизнес-игры „Город 423“ молодые люди не просто учатся, слушая теорию, а активно строят собственный город, свою территорию, свои бизнесы. Формат игры интересен тем, что дает человеку раскрыться и сделать что-то полезное и настоящее. В игре ты проживаешь те же процессы, что и в жизни, но совершать их здесь дешевле», — рассказывает Алексей Нечаев. По его мнению, предпринимательские навыки — это базовая грамотность XXI века: «Мы инициировали большую образовательную программу ликвидации предпринимательской безграмотности — „Я в деле“. В первом полугодии ее участниками стали более 3 тысяч студентов по всей России. Сейчас — уже 7 тысяч», — рассказал он URA.RU. Каждый сезон программы «Я в деле» длится пять месяцев. Ребята получают базовый пакет предпринимательских компетенций: умение создавать свои продукты, строить собственный бренд, искать рыночные востребованные услуги. Главным результатом должны стать конкретные продукты и настоящие продажи. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайте проекта явделе.рф.