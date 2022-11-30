Экс-глава миссии ОБСЕ в ДНР: «план Маршалла» не поможет Украине

01 декабря 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Бывший представитель ОБСЕ отметил, что «план Маршалла» на Украине не сработает из-за заминирования огромной территории страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условный «План Маршала», который Европа планирует реализовать для помощи Украине, не поможет стране. Об этом заявил экс-глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР. «Если основываться исключительно на деньгах, то новый „план Маршалла“ для Украины просто не сработает», — уточнил Мэт Уотли. Его слова приводит Politico. Одной из главных причин этому Уотли видит разрушение и заминирование украинской территории. Это влияет на агропромышленную отрасль страны. По его мнению, сейчас на Украине даже нет безопасных связей с городами. Также, по словам авторов материала, на сегодня 160 000 квадратных километров страны заминировано. Ранее в Вашингтоне сформировали отчет для Запада по восстановлению Украины. По данным, который предоставил фонд Маршалла, планируется привлечь координаторов и сформировать финансовые институты. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия РФ были вынужденной мерой для обеспечения безопасности мирного населения Донбасса.

Условный «План Маршала», который Европа планирует реализовать для помощи Украине, не поможет стране. Об этом заявил экс-глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР. «Если основываться исключительно на деньгах, то новый „план Маршалла“ для Украины просто не сработает», — уточнил Мэт Уотли. Его слова приводит Politico. Одной из главных причин этому Уотли видит разрушение и заминирование украинской территории. Это влияет на агропромышленную отрасль страны. По его мнению, сейчас на Украине даже нет безопасных связей с городами. Также, по словам авторов материала, на сегодня 160 000 квадратных километров страны заминировано. Ранее в Вашингтоне сформировали отчет для Запада по восстановлению Украины. По данным, который предоставил фонд Маршалла, планируется привлечь координаторов и сформировать финансовые институты. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия РФ были вынужденной мерой для обеспечения безопасности мирного населения Донбасса.