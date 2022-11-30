30 ноября 2022

Экс-глава миссии ОБСЕ в ДНР: «план Маршалла» не поможет Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, ОБСЕ, osce, миссия обсе
Бывший представитель ОБСЕ отметил, что «план Маршалла» на Украине  не сработает из-за заминирования огромной территории страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Условный «План Маршала», который Европа планирует реализовать для помощи Украине, не поможет стране. Об этом заявил экс-глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР.

«Если основываться исключительно на деньгах, то новый „план Маршалла“ для Украины просто не сработает», — уточнил Мэт Уотли. Его слова приводит Politico. Одной из главных причин этому Уотли видит разрушение и заминирование украинской территории. Это влияет на агропромышленную отрасль страны. По его мнению, сейчас на Украине даже нет безопасных связей с городами. Также, по словам авторов материала, на сегодня 160 000 квадратных километров страны заминировано.

Ранее в Вашингтоне сформировали отчет для Запада по восстановлению Украины. По данным, который предоставил фонд Маршалла, планируется привлечь координаторов и сформировать финансовые институты.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия РФ были вынужденной мерой для обеспечения безопасности мирного населения Донбасса.

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Условный «План Маршала», который Европа планирует реализовать для помощи Украине, не поможет стране. Об этом заявил экс-глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР. «Если основываться исключительно на деньгах, то новый „план Маршалла“ для Украины просто не сработает», — уточнил Мэт Уотли. Его слова приводит Politico. Одной из главных причин этому Уотли видит разрушение и заминирование украинской территории. Это влияет на агропромышленную отрасль страны. По его мнению, сейчас на Украине даже нет безопасных связей с городами. Также, по словам авторов материала, на сегодня 160 000 квадратных километров страны заминировано. Ранее в Вашингтоне сформировали отчет для Запада по восстановлению Украины. По данным, который предоставил фонд Маршалла, планируется привлечь координаторов и сформировать финансовые институты. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия РФ были вынужденной мерой для обеспечения безопасности мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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