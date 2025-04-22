Захарова рассказала об интервью с журналистом, оправдывавшим Зеленского и ВСУ

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Собеседник Марии Захаровой оперировал фейками, которые к тому моменту уже были опровергнуты
Собеседник Марии Захаровой оперировал фейками, которые к тому моменту уже были опровергнуты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во время одного из интервью с ней журналист стал оправдывать решения украинского лидера Владимира Зеленского и действия ВСУ. Запись беседы так и не попала в эфир, зато бы видео было выложено в Telegram.

«Журналист (имя названо не было — прим. URA.RU) принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. <...> Закончилось все сеансом экзорцизма — корреспондент начал смеяться, когда мы заговорили о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Специалисты российского МИД выяснили, что издание, где работал журналист, было поражено поведением своего сотрудника и решило не выкладывать ролик. Захарова объяснила, что опубликовало видео на своем ресурсе, так как этого захотел участник спецоперации ВС РФ, присутствовавший в студии во время съемок.

Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанной иностранным агентом журналистки Ирины Шихман. Она была внесена в соответствующий реестр по решению Минюста в ноябре 2022 года, напоминает RT.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во время одного из интервью с ней журналист стал оправдывать решения украинского лидера Владимира Зеленского и действия ВСУ. Запись беседы так и не попала в эфир, зато бы видео было выложено в Telegram. «Журналист (имя названо не было — прим. URA.RU) принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. <...> Закончилось все сеансом экзорцизма — корреспондент начал смеяться, когда мы заговорили о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Специалисты российского МИД выяснили, что издание, где работал журналист, было поражено поведением своего сотрудника и решило не выкладывать ролик. Захарова объяснила, что опубликовало видео на своем ресурсе, так как этого захотел участник спецоперации ВС РФ, присутствовавший в студии во время съемок. Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанной иностранным агентом журналистки Ирины Шихман. Она была внесена в соответствующий реестр по решению Минюста в ноябре 2022 года, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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