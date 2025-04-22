Захарова рассказала об интервью с журналистом, оправдывавшим Зеленского и ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что во время одного из интервью с ней журналист стал оправдывать решения украинского лидера Владимира Зеленского и действия ВСУ. Запись беседы так и не попала в эфир, зато бы видео было выложено в Telegram.
«Журналист (имя названо не было — прим. URA.RU) принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать Зеленского и ВСУ. <...> Закончилось все сеансом экзорцизма — корреспондент начал смеяться, когда мы заговорили о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Специалисты российского МИД выяснили, что издание, где работал журналист, было поражено поведением своего сотрудника и решило не выкладывать ролик. Захарова объяснила, что опубликовало видео на своем ресурсе, так как этого захотел участник спецоперации ВС РФ, присутствовавший в студии во время съемок.
Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу признанной иностранным агентом журналистки Ирины Шихман. Она была внесена в соответствующий реестр по решению Минюста в ноябре 2022 года, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.