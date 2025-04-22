Названа причина экстренной посадки самолета Петербург-Киров

Пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Киров, прибегнул к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» из-за «снижения параметров давления в гидросистеме». Об этом сообщили экстренные службы. Отмечается, что самолет успешно приземлился.
«Boeing-738 авиакомпании 'Победа', выполняющий рейс Петербург — Киров, готовится к экстренной посадке в 'Шереметьево' из-за снижения параметров давления в гидросистеме... Приземлился штатно», — сообщили в экстренных службах. Их цитирует РИА Новости.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ ожидается
Ранее сообщалось о решении экипажа Boeing-738 пойти на экстренную посадку. Судно выполняло рейс Петербург-Киров и отмечалось на сервисе Flightradar24.
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