22 апреля 2025

Названа причина экстренной посадки самолета Петербург-Киров

РИАН: самолет «Петербург-Киров» пошел на посадку
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет пошел на экстренную посадку из-за «снижения параметров давления в гидросистеме»
Самолет пошел на экстренную посадку из-за «снижения параметров давления в гидросистеме» Фото:

Пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Киров, прибегнул к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» из-за «снижения параметров давления в гидросистеме». Об этом сообщили экстренные службы. Отмечается, что самолет успешно приземлился.

«Boeing-738 авиакомпании 'Победа', выполняющий рейс Петербург — Киров, готовится к экстренной посадке в 'Шереметьево' из-за снижения параметров давления в гидросистеме... Приземлился штатно», — сообщили в экстренных службах. Их цитирует РИА Новости.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ ожидается

Ранее сообщалось о решении экипажа Boeing-738 пойти на экстренную посадку. Судно выполняло рейс Петербург-Киров и отмечалось на сервисе Flightradar24.

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Пассажирский самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Киров, прибегнул к экстренной посадке в московском аэропорту «Шереметьево» из-за «снижения параметров давления в гидросистеме». Об этом сообщили экстренные службы. Отмечается, что самолет успешно приземлился. «Boeing-738 авиакомпании 'Победа', выполняющий рейс Петербург — Киров, готовится к экстренной посадке в 'Шереметьево' из-за снижения параметров давления в гидросистеме... Приземлился штатно», — сообщили в экстренных службах. Их цитирует РИА Новости. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ ожидается Ранее сообщалось о решении экипажа Boeing-738 пойти на экстренную посадку. Судно выполняло рейс Петербург-Киров и отмечалось на сервисе Flightradar24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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