Врач заявила, что специальная терапия поможет избавиться от аллергии

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) способна полностью устранить проявления аллергии. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог «Клиники Фомина» Дарья Егоршина. Она также отметила, что подготовка к лечению сезонной аллергии на пыльцу начинается заблаговременно — примерно за три-четыре месяца до начала периода цветения растений.
«Шанс выйти в ремиссию без потребности использования симптоматической терапии в пик цветения есть, и немаленький. Но важно понимать, что это поможет лишь от аллергии на конкретный аллерген. Если пациент реагирует на пыльцу березы и шерсть собаки, то АСИТ к пыльце березы поможет в лечении именно этой аллергии», — заявила Егоршина. Ее слова приводит «Газета.Ru».
По словам врача, в настоящее время существуют две основные формы проведения АСИТ: инъекционная (подкожная) и сублингвальная, которая может применяться в виде капель или таблеток. Второй способ считается наиболее востребованным и удобным благодаря простоте использования. В случае сублингвальной терапии прием препаратов продолжается на протяжении всего сезона цветения и прекращается с его окончанием. Один курс такого лечения обычно занимает от пяти до шести месяцев. Для достижения стойкого эффекта, как пояснила специалист, требуется пройти от трех до пяти курсов терапии.
АСИТ разрешено проводить пациентам старше пяти лет. Однако существуют противопоказания: терапию нельзя назначать лицам с обострением аутоиммунных заболеваний, наличием злокачественных опухолей, а также при тяжелой или неконтролируемой бронхиальной астме. Начинать лечение во время беременности запрещено, однако допускается продолжение курса, если он был начат до ее наступления.
Кроме того, Дарья Егоршина обратила внимание на противопоказания для сублингвальной формы АСИТ — при наличии тяжелых воспалительных процессов слизистой оболочки рта начинать терапию не рекомендуется. Также перед процедурой пациенту необходимо посетить аллерголога — он соберет подробный анамнез и при необходимости назначит обследование, подтверждающее аллергию. Помимо прочего, он может назначить анализ крови на конкретные молекулы аллергена, на которые направлен тот или иной препарат АСИТ.
Аллерголог также рассказала о побочных эффектах в ходе терапии: при проведении подкожной АСИТ существует вероятность развития системных реакций, однако этот риск минимален. В связи с этим данный метод лечения должен осуществляться исключительно в больничных условиях под контролем специалистов. В случае с подъязычной АСИТ более вероятно появление нежелательных реакций, связанных с воздействием препарата на слизистые оболочки (зуд в ротовой полости, ощущение отечности или болезненность). Как правило, подобные симптомы проявляются на начальном этапе лечения, при подборе дозировки, и со временем проходят самостоятельно. Эксперт подчеркнула, что во избежание любых негативных реакций, независимо от выбранного метода иммунотерапии, первое введение препарата должно осуществляться исключительно в присутствии аллерголога.
Как отметила Егоршина, для купирования нежелательных симптомов при подъязычной форме терапии возможно кратковременное назначение антигистаминных средств. Она также акцентировала внимание на необходимости информировать лечащего врача обо всех возникающих реакциях на препарат. В завершение специалист пояснила, что АСИТ подходит не всем пациентам, потому что одинаковые симптомы аллергии на пыльцу березы у двух разных пациентов могут быть обусловлены различными молекулами аллергена. Это означает, что для одного человека лечение будет эффективно, а другому оно может не принести ожидаемого результата.
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