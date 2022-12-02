В Кремле отреагировали на исполнение «Калинки» на ЧМ в Катаре

Песков: исполнение «Калинки» на ЧМ по футболу говорит о невозможности отменить культуру РФ
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Русскую культуру нельзя отменить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

В Кремле отреагировали на исполнение русских мелодий «Катюша» и «Калинка-малинка» на чемпионате мира по футболу в Катаре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что это еще раз подтверждает — русскую культуру нельзя отменить.

«России нет на чемпионате мира. Мы не участвуем в нем. Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто не хотел ее отменить», — заявил Песков.

Мелодии «Калинка» и «Катюша» звучат в Катаре постоянно, их исполняет местный оркестр. Так было и 1 декабря, перед матчем сборных Испании и Японии, когда в хоровод встали болельщики не только играющих в этот день команд, но и США, Мексики и других стран.

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В Кремле отреагировали на исполнение русских мелодий «Катюша» и «Калинка-малинка» на чемпионате мира по футболу в Катаре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что это еще раз подтверждает — русскую культуру нельзя отменить. «России нет на чемпионате мира. Мы не участвуем в нем. Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто не хотел ее отменить», — заявил Песков. Мелодии «Калинка» и «Катюша» звучат в Катаре постоянно, их исполняет местный оркестр. Так было и 1 декабря, перед матчем сборных Испании и Японии, когда в хоровод встали болельщики не только играющих в этот день команд, но и США, Мексики и других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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