В Госдуме предложили новые льготы детям мобилизованных

В Госдуме предложили дать льготы при поступлении в вузы детям мобилизованных
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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Российское правительство должно отдавать приоритет детям военных, убежден Коган Фото:
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Мобилизация в России

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко предложила Государственной думе дать льготы для детей мобилизованных при поступлении в университет. Ее предложение будет рассмотрено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Коган, отметив, что его следует принять.

«Считаю, инициативу о льготах детям мобилизованных при поступлении в вузы [в Госдуме] следует поддержать. Скажу больше — должно быть не просто преимущество, должны быть квоты на зачисление в любые учебные заведения», — сказал Коган в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня». По его мнению, российское правительство должно отдавать приоритет этим детям, ведь «от них будет зависеть благополучие, сила и монолитность нашего общества».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении участников спецоперации от уплаты налогов с выплат. Закон, утвержденный Путиным, также включает в себя налоговые льготы, мотивирующие работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам.

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Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко предложила Государственной думе дать льготы для детей мобилизованных при поступлении в университет. Ее предложение будет рассмотрено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Коган, отметив, что его следует принять. «Считаю, инициативу о льготах детям мобилизованных при поступлении в вузы [в Госдуме] следует поддержать. Скажу больше — должно быть не просто преимущество, должны быть квоты на зачисление в любые учебные заведения», — сказал Коган в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня». По его мнению, российское правительство должно отдавать приоритет этим детям, ведь «от них будет зависеть благополучие, сила и монолитность нашего общества». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении участников спецоперации от уплаты налогов с выплат. Закон, утвержденный Путиным, также включает в себя налоговые льготы, мотивирующие работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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