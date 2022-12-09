В Госдуме предложили новые льготы детям мобилизованных

В Госдуме предложили дать льготы при поступлении в вузы детям мобилизованных

09 декабря 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Российское правительство должно отдавать приоритет детям военных, убежден Коган Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко предложила Государственной думе дать льготы для детей мобилизованных при поступлении в университет. Ее предложение будет рассмотрено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Коган, отметив, что его следует принять. «Считаю, инициативу о льготах детям мобилизованных при поступлении в вузы [в Госдуме] следует поддержать. Скажу больше — должно быть не просто преимущество, должны быть квоты на зачисление в любые учебные заведения», — сказал Коган в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня». По его мнению, российское правительство должно отдавать приоритет этим детям, ведь «от них будет зависеть благополучие, сила и монолитность нашего общества». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении участников спецоперации от уплаты налогов с выплат. Закон, утвержденный Путиным, также включает в себя налоговые льготы, мотивирующие работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко предложила Государственной думе дать льготы для детей мобилизованных при поступлении в университет. Ее предложение будет рассмотрено. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Коган, отметив, что его следует принять. «Считаю, инициативу о льготах детям мобилизованных при поступлении в вузы [в Госдуме] следует поддержать. Скажу больше — должно быть не просто преимущество, должны быть квоты на зачисление в любые учебные заведения», — сказал Коган в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня». По его мнению, российское правительство должно отдавать приоритет этим детям, ведь «от них будет зависеть благополучие, сила и монолитность нашего общества». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении участников спецоперации от уплаты налогов с выплат. Закон, утвержденный Путиным, также включает в себя налоговые льготы, мотивирующие работодателей оказывать материальную помощь своим мобилизованным сотрудникам.