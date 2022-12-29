СЦКК ДНР: военные Украины ударили по Донецку из шести РСЗО

30 декабря 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Обстрел произошел ночью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска в 02:34 (московское время — прим. URA.RU) выпустили по Донецку шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом доложили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред. URA.RU) по направлениям: 02:34 — населенный пункт Константиновка — город Донецк. [Всего] выпущено шесть ракет РСЗО», — говорится в сообщении в telegram-канале представительства. Этой же ночью ВСУ выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили сразу несколько СМИ в telegram-канале.

Украинские войска в 02:34 (московское время — прим. URA.RU) выпустили по Донецку шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом доложили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред. URA.RU) по направлениям: 02:34 — населенный пункт Константиновка — город Донецк. [Всего] выпущено шесть ракет РСЗО», — говорится в сообщении в telegram-канале представительства. Этой же ночью ВСУ выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили сразу несколько СМИ в telegram-канале.