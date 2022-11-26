Япония готовится наносить ответные удары вместе с США

Kyodo News: Япония разрабатывает стратегию ответных ударов вместе с США

Правительство Японии планирует развернуть ракеты большой дальности, сообщают СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Япония рассматривает возможность наносить ответные удары по базам противника совместно с США в случае угрозы безопасности страны. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.

«Япония рассматривает возможность использования вражеской базы для нанесения ударов или того, что она предпочитает называть „контратакой“, вместе со своим союзником Соединенными Штатами в случае нападения на нее», — пишет японское издание , ссылаясь на источник. По его словам, такая мера позволит Токио «выводить из строя вражеские ракеты до того, как они будут запущены с чужой территории».

Источник агентства отметил, что для реализации стратегии японское правительство «развернет разрабатываемые в настоящее время ракеты большой дальности», а ее детали еще подлежат обсуждению. В частности, японское правительство должно установить, при каких условиях оно может воспользоваться таким потенциалом. При этом, подчеркнул источник, «позиция правительства в отношении политики безопасности Японии, ориентированной исключительно на оборону, и отказа от упреждающих атак остается неизменной».