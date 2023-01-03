В ООН подчеркнули важность завершения СВО после обстрела Макеевки

Массированный обстрел ВСУ здания с российскими военнослужащими в Макеевке говорит о важности скорейшего завершения спецоперации (СВО) на Украине. Так считает заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — передает ТАСС слова заместителя представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака.
Хак призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям. На удары по военному персоналу и объектам эти правила не распространяются, передал он ТАСС. Также Фархан Хак сказал, что не теряет надежды на то, что в скором будущем страны обсудят между собой окончание конфликта.
Удар по Макеевке произошел 2 января. В ходе него было разрушено здание ПТУ, где находились российские военнослужащие. При атаке ВСУ погибли 63 военных. По данным Минобороны РФ, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
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Массированный обстрел ВСУ здания с российскими военнослужащими в Макеевке говорит о важности скорейшего завершения спецоперации (СВО) на Украине. Так считает заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. «Произошедшее подчеркивает важность завершения конфликта. Мы надеемся, что стороны со временем будут готовы обсуждать друг с другом его завершение», — передает ТАСС слова заместителя представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака. Хак призвал стороны соблюдать правила ведения боевых действий, в частности не наносить ударов по гражданским территориям. На удары по военному персоналу и объектам эти правила не распространяются, передал он ТАСС. Также Фархан Хак сказал, что не теряет надежды на то, что в скором будущем страны обсудят между собой окончание конфликта. Удар по Макеевке произошел 2 января. В ходе него было разрушено здание ПТУ, где находились российские военнослужащие. При атаке ВСУ погибли 63 военных. По данным Минобороны РФ, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.