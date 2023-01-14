Украинская сторона била по району жилой застройки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Четыре мирных жителя погибли при обстреле украинскими военными города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание администрации. «На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей. Еще пятеро получили тяжелые ранения», — пишет Владимир Рогов в своем
Он уточнил, что массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны ВСУ подвергся центр города. Украинская сторона била по району жилой застройки.
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