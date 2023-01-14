В Пологах при обстреле ВСУ погибли четыре мирных жителя. Фото

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Украинская сторона била по району жилой застройки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре мирных жителя погибли при обстреле украинскими военными города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание администрации. «На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей. Еще пятеро получили тяжелые ранения», — пишет Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Он уточнил, что массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны ВСУ подвергся центр города. Украинская сторона била по району жилой застройки.

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Фото:

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Четыре мирных жителя погибли при обстреле украинскими военными города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание администрации. «На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей. Еще пятеро получили тяжелые ранения», — пишет Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны ВСУ подвергся центр города. Украинская сторона била по району жилой застройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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