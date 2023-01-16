Проститутки украли у жителя Нижнего Новгорода шиншиллу и много денег

В Нижнем Новгороде проститутки украли у клиента шиншиллу и 100 тысяч рублей

16 января 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Преступницам назначили условный срок и исправительные работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Новгороде две девушки по вызову украли у клиента шиншиллу и 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. «Потерпевший пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Когда он уснул, гостьи похитили из его квартиры 100 тысяч рублей, <…>, а также домашнее животное — шиншиллу», — говорится в сообщении . Также там уточнили, что девушками были украдены духи и украшения, принадлежавшие жене и дочери потерпевшего. Суд признал злоумышленниц виновными по статье «кража». Одной из них назначен условный срок лишения свободы в полтора года, второй преступнице грозит наказание в виде 400 часов обязательных исправительных работ.

В Нижнем Новгороде две девушки по вызову украли у клиента шиншиллу и 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. «Потерпевший пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Когда он уснул, гостьи похитили из его квартиры 100 тысяч рублей, <…>, а также домашнее животное — шиншиллу», — говорится в сообщении. Также там уточнили, что девушками были украдены духи и украшения, принадлежавшие жене и дочери потерпевшего. Суд признал злоумышленниц виновными по статье «кража». Одной из них назначен условный срок лишения свободы в полтора года, второй преступнице грозит наказание в виде 400 часов обязательных исправительных работ.