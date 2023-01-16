Проститутки украли у жителя Нижнего Новгорода шиншиллу и много денег

В Нижнем Новгороде проститутки украли у клиента шиншиллу и 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступницам назначили условный срок и исправительные работы Фото:

В Нижнем Новгороде две девушки по вызову украли у клиента шиншиллу и 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

«Потерпевший пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Когда он уснул, гостьи похитили из его квартиры 100 тысяч рублей, <…>, а также домашнее животное — шиншиллу», — говорится в сообщении. Также там уточнили, что девушками были украдены духи и украшения, принадлежавшие жене и дочери потерпевшего.

Суд признал злоумышленниц виновными по статье «кража». Одной из них назначен условный срок лишения свободы в полтора года, второй преступнице грозит наказание в виде 400 часов обязательных исправительных работ.

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В Нижнем Новгороде две девушки по вызову украли у клиента шиншиллу и 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. «Потерпевший пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Когда он уснул, гостьи похитили из его квартиры 100 тысяч рублей, <…>, а также домашнее животное — шиншиллу», — говорится в сообщении. Также там уточнили, что девушками были украдены духи и украшения, принадлежавшие жене и дочери потерпевшего. Суд признал злоумышленниц виновными по статье «кража». Одной из них назначен условный срок лишения свободы в полтора года, второй преступнице грозит наказание в виде 400 часов обязательных исправительных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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