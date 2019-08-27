Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт pickupimage. miliman, камуфляж, учения, солдаты, военные действия, армия
С помощью миномета военные поразили полторы сотни целейФото: miliman, pickupimage.com

Артиллеристы Западного военного округа провели тренировочные стрельбы на полигоне в Тамбовской области из 240-миллиметровых самоходных минометных установок. В данный момент минометы «Тюльпан» находятся на балансе артиллерии резерва Верховного Главнокомандования.

Огонь велся на расстоянии от восьми до сорока километров, передает телеканал «Звезда». Координаты каждой из полутора целей передавались с помощью беспилотников «Элерон».

Миномет «Тюльпан» производился с 1972 по 1988 годы на Уральском заводе транспортного машиностроения (УЗТМ) в Екатеринбурге. Основное его предназначение — уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений и военной техники противника. По мощи «Тюльпан» не имеет аналогов в мире — для стрельбы с него могут применяться в том числе ядерные снаряды.

Видео: телеканал «Звезда»

Расскажите о новости друзьям
Общество Технологии Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...