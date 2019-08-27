Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

Артиллеристы Западного военного округа провели тренировочные стрельбы на полигоне в Тамбовской области из 240-миллиметровых самоходных минометных установок. В данный момент минометы «Тюльпан» находятся на балансе артиллерии резерва Верховного Главнокомандования.
Огонь велся на расстоянии от восьми до сорока километров, передает телеканал «Звезда». Координаты каждой из полутора целей передавались с помощью беспилотников «Элерон».
Миномет «Тюльпан» производился с 1972 по 1988 годы на Уральском заводе транспортного машиностроения (УЗТМ) в Екатеринбурге. Основное его предназначение — уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений и военной техники противника. По мощи «Тюльпан» не имеет аналогов в мире — для стрельбы с него могут применяться в том числе ядерные снаряды.
Видео: телеканал «Звезда»